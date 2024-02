LiqTech International Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Liqtech betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 25 Punkte, was bedeutet, dass Liqtech derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt wird Liqtech daher für diesen Aspekt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Liqtech im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 17,05 Prozentpunkte niedriger ist als der branchenübliche Wert. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Liqtech eher neutral diskutiert, wobei positive Themen an zwei Tagen und negative Themen an drei Tagen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Liqtech insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Liqtech wurden auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Liqtech in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".