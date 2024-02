Lipum AB ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Lipum. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 33,33 Punkte, was bedeutet, dass Lipum derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Lipum auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Lipum diskutiert, mit einer positiven Stimmung über den gesamten analysierten Zeitraum. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen überwiegend positiv, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Lipum wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ist Lipum derzeit +22,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur +0,67 Prozent, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.