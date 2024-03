Lipum AB Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine Überverkaufssituation hin, während Werte zwischen 70 und 100 als überkauft gelten. Ein RSI von 65,69 führt zu einer neutralen Einstufung für die Lipum-Aktie. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 65,94 ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau an, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Lipum derzeit bei 8,7 SEK. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 6,66 SEK notiert und einen Abstand von -23,45 Prozent aufgebaut hat. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50), der derzeit bei 7,45 SEK liegt und damit eine Differenz von -10,6 Prozent aufweist, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Lipum-Aktie wider. In den vergangenen Wochen überwiegen positive Meinungen, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Aufgrund dieser Erkenntnisse stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Lipum bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so hat sich die Stimmung für Lipum in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Lipum in den letzten vier Wochen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit "Neutral" bewertet.