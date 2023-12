Lipum AB Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Lipum wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 69,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird für den 7-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 25-Tage-RSI liegt bei 68,09 Punkten, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hinweist. Insgesamt erhält die Lipum-Aktie daher eine "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Lipum auf 9,8 SEK, während der aktuelle Aktienkurs bei 7 SEK liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -28,57 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage steht derzeit bei 9,05 SEK, was einer Abweichung von -22,65 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Kommunikation im Internet spielt auch eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Lipum wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Lipum.

In den letzten zwei Wochen wurde über Lipum in den sozialen Medien eher neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vor allem negative Themen in den Diskussionen gezeigt, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments führt. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage.