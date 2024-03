Lippo Malls Indonesia Retail Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit über die Aktie von Lippo Malls Indonesia Retail Trust diskutiert, ohne dass es besonders positive oder negative Ausschläge gab. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen. Daher wird insgesamt eine "Neutral"-Bewertung ausgelöst.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Lippo Malls Indonesia Retail Trust ergibt sich ein RSI von 50, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 61,54, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating von "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Lippo Malls Indonesia Retail Trust bei 0,02 SGD liegt, während die Aktie selbst bei 0,013 SGD gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt -35 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt hingegen bei 0,01 SGD, was einem Abstand von +30 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral" für die Aktie.