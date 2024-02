Lippo Malls Indonesia Retail Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die technische Analyse von Lippo Malls Indonesia Retail Trust zeigt, dass sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie zeigt einen neutralen Wert von 50, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 signalisiert Neutralität mit einem Wert von 46. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Lippo Malls Indonesia Retail Trust war in den letzten Tagen neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird auch das Sentiment und der Buzz der Aktie mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für Lippo Malls Indonesia Retail Trust auf Basis der trendfolgenden Indikatoren, des RSI und des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Einschätzung.