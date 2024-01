Lippo Malls Indonesia Retail Aktie: Was wird das noch werden?

Lippo Malls Indonesia Retail Trust: Analyse des Anleger-Sentiments

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Lippo Malls Indonesia Retail Trust wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral". Das Anleger-Sentiment wurde daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Lippo Malls Indonesia Retail Trust-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führten zu einer Einschätzung als "Neutral", da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,02 SGD für den Schlusskurs der Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,016 SGD, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führten zu einem "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für die Lippo Malls Indonesia Retail Trust-Aktie aufgrund der Diskussionsintensität, des Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse.