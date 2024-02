Lippo Malls Indonesia Retail Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die technische Analyse von Lippo Malls Indonesia Retail Trust zeigt, dass sich die Aktie laut trendfolgenden Indikatoren in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Lippo Malls Indonesia Retail Trust wird von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Lippo Malls Indonesia Retail Trust. Sowohl die Stimmung als auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigen keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen.

Insgesamt wird die Aktie basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren und der Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.