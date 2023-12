Lippo China Aktie: Das macht sprachlos!

Die Dividendenrendite von Lippo China beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Mittelwert von 4,29 Prozent liegt. Daher hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhalten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18,34, was 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb Lippo China eine "Gut"-Bewertung erhalten hat.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz rund um Lippo China in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.

