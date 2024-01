Lippo China Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die technische Analyse von Lippo China zeigt, dass das Unternehmen derzeit neutral bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,87 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,83 HKD liegt, was einer Abweichung von -4,6 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,82 HKD zeigt eine geringe Abweichung von +1,22 Prozent. Insgesamt erhält Lippo China basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Lippo China auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, da der RSI7 bei 30 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis ist das Unternehmen jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält das Unternehmen im Bereich des RSI eine positive Bewertung für den kurzfristigen Zeitraum und eine neutrale Bewertung für den längeren Zeitraum.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen über Lippo China. Die Stimmungsänderung ist kaum vorhanden, was zu einer neutralen Gesamtbewertung in diesem Bereich führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Lippo China derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens führt.

Insgesamt lässt die technische Analyse von Lippo China auf neutrale bis negative Bewertungen in Bezug auf den 200- und 50-Tage-Durchschnitt sowie die Dividendenpolitik schließen, während der RSI7 eine positive Bewertung erhält.