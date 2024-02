Lippo China Aktie: Da kann man nur noch staunen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Kriterium zur Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt das KGV von Lippo China mit 18,34 deutlich darunter, nämlich um 58 Prozent. Dies macht die Aktie aus fundamentaler Sicht als "günstig" und erhält daher eine positive Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet, um den aktuellen Trend der Aktie zu ermitteln. Über die letzten 200 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,81 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,73 HKD liegt, ein Unterschied von -9,88 Prozent. Auch über die letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 0,79 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,59 Prozent), was zu einer negativen Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Lippo China eine Rendite von 0 Prozent auf, was 5,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investments in der Branche als unrentabel und führt zu einer schlechten Bewertung.

Die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Die Kommunikation im Netz über Lippo China zeigt eine übliche Aktivität mit geringen Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.