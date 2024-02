Lippo Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Lippo":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lippo diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 1, was bedeutet, dass die Börse 1,72 Euro für jeden Euro Gewinn von Lippo zahlt. Dies stellt einen 96-prozentigen Unterschied zu vergleichbaren Werten in der Branche dar und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Daher wird Lippo auf Grundlage des KGV als "gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Lippo mit 0 Prozent 5,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Da die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" bei 5 Prozent liegt, wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "schlechte" Bewertung von der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Lippo erhält in Bezug auf den RSI7 eine "neutral" Bewertung, da dieser bei 50 Punkten liegt und somit anzeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Jedoch zeigt der 25-Tage-RSI, dass Lippo überkauft ist, was zu einer "schlechten" Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält das Lippo-Wertpapier eine "schlechte" Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite und den 25-Tage-RSI, während es als "gut" im Hinblick auf das KGV eingestuft wird.