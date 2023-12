Lippo Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "Lippo":

Der Aktienkurs von Lippo zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -58,49 Prozent, was mehr als 45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die eine mittlere Rendite von -22,98 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Lippo mit einer Rendite von 35,51 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lippo aktuell 1,72 und liegt somit 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 45. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lippo-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um -28,13 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,48 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt ergibt sich für das Unternehmen somit ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Lippo durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.