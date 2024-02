Lippo Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Aktienkurs von Lippo im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor zeigt eine Rendite von -58,49 Prozent, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -26,69 Prozent, wobei Lippo mit 31,8 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Lippo eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Lippo daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Lippo mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,72 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt von 43,93 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Lippo-Aktie bei 1,4 HKD für den Schlusskurs lag. Der aktuelle Schlusskurs von 0,95 HKD am letzten Handelstag liegt mit einem Unterschied von -32,14 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen Abweichungen, wodurch die Lippo-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik erhält.