Lippo Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lippo liegt bei 1,72, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie günstig erscheinen lässt. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was ebenfalls unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik führt. In den letzten 12 Monaten erzielte Lippo eine Performance von -58,49 Prozent, was im Branchen- und Sektorvergleich zu einer deutlichen Underperformance führt. Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen hauptsächlich neutrale Themen, weshalb die Anlegerstimmung als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie von Lippo daher als angemessen bewertet, jedoch mit negativen Tendenzen in den genannten Kategorien.

