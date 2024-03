Lipigon Pharmaceuticals AB Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Lipigon-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht kritisch betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,47 SEK, während der aktuelle Kurs bei 0,356 SEK liegt, was einer Abweichung von -24,26 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,44 SEK) liegt mit einem Abweichungswert von -19,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung in Bezug auf Lipigon hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies spiegelt sich auch in der Diskussionsstärke in den sozialen Medien wider, die in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität in Bezug auf die Aktie zeigt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Auch der Relative Strength Index (RSI) signalisiert eine negative Einschätzung, da der RSI bei einem Niveau von 80 als "überkauft" gilt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen eher neutrale Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien festgestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ist die Lipigon-Aktie aus technischer und sentimentaler Sicht derzeit mit einer "Schlecht"-Bewertung belegt.