Lipigon Pharmaceuticals AB Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

In den vergangenen zwei Wochen wurde Lipigon von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Redaktion kommt zu diesem Schluss nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Lipigon derzeit bei 0,5 SEK verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,431 SEK aus dem Handel, was einen Abstand von -13,8 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit -8,3 Prozent, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Lipigon aktuell mit einem Wert von 44,15 weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung "Neutral". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen bei Lipigon keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält Lipigon auf dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.