Lipigon Pharmaceuticals AB Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Lipigon wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 77,93 Punkten, was darauf hinweist, dass Lipigon überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen bei Lipigon nicht festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Lipigon-Aktie ein Durchschnitt von 0,49 SEK für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,407 SEK, was einem Unterschied von -16,94 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,45 SEK weist einen Abweichung von -9,56 Prozent auf, wodurch die Lipigon-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen Lipigon in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger wurden weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.