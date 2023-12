Lipidor Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Stimmung auf dem Aktienmarkt rund um Lipidor war in den letzten beiden Wochen recht neutral. Weder positiv noch negativ wurden starke Diskussionen über das Unternehmen geführt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Einschätzung erhält die Aktie heute ein "Neutral"-Rating. Somit wird Lipidor insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls kein positives Bild. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen negative Abweichungen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,01 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 0,582 SEK liegt, was einer Abweichung von -42,38 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,78 SEK weist mit einem Schlusskurs von 0,582 SEK eine Abweichung von -25,38 Prozent auf. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Lipidor somit ein "Schlecht"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Weder überkauft noch überverkauft wird die Aktie bewertet. Sowohl der 7-Tage-RSI (58,04 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (62,72 Punkte) deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien erhält Lipidor eine "Neutral"-Bewertung. Die Stimmung und Diskussionsstärke in den letzten Wochen haben sich kaum verändert, daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.