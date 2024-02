Lipidor Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Lipidor-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,99 SEK für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,432 SEK, was einem Unterschied von -56,36 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,53 SEK zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,49 Prozent Abweichung) eine negative Entwicklung, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Rating vergeben wird. Somit erhält Lipidor insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um die Lipidor-Aktie haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Anleger-Stimmung wird als neutral eingestuft, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lipidor-Aktie liegt bei 67,23, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 54, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.