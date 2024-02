Liontrust Asset Management, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Liontrust Asset Management wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 26,09 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der "Kapitalmärkte"-Branche hat Liontrust Asset Management in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,35 Prozent erzielt. Im Branchendurchschnitt fielen vergleichbare Aktien um -7,88 Prozent, was zu einer Underperformance von -30,48 Prozent für Liontrust Asset Management führt. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -6,84 Prozent, wobei Liontrust Asset Management 31,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Liontrust Asset Management eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und ein negatives Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Liontrust Asset Management daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,05 darauf hin, dass die Aktie von Liontrust Asset Management auf Basis der heutigen Notierungen um 17 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der "Kapitalmärkte"-Branche (20,59). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

