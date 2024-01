Liontrust Asset Management Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Liontrust Asset Management intensiv diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen vorherrschten. Die positiven Themen rund um das Unternehmen standen dabei im Fokus, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Liontrust Asset Management-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 695,45 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 605 GBP bedeutet einen Unterschied von -13,01 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 568,67 GBP, was eine positive Abweichung von +6,39 Prozent zum letzten Schlusskurs darstellt. Daher ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung, während die einfache Charttechnik insgesamt eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Liontrust Asset Management als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 21,43 insgesamt 7 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 20,1 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie von Liontrust Asset Management im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,34 Prozent erzielt hat, was 34,61 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt die Aktie aktuell 31,95 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.