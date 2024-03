Liontrust Asset Management Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Stimmung unter den Anlegern für Liontrust Asset Management ist insgesamt sehr positiv. Dies geht aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervor, die auf eine weitere Einschätzung der Aktie hindeuten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. Obwohl sich die Stimmung für Liontrust Asset Management in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher wird Liontrust Asset Management insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Liontrust Asset Management-Aktie beträgt 68, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktie bei 11, was eine positive Differenz von +5,63 Prozent zum Branchendurchschnitt ergibt. Daher erhält Liontrust Asset Management eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.