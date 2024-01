Liontrust Asset Management Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Liontrust Asset Management liegt bei 21, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,09 einen Aufschlag von etwa 7 Prozent bedeutet. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie damit überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Liontrust Asset Management in den letzten 12 Monaten bei -37,34 Prozent, mehr als 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -5,41 Prozent. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Liontrust Asset Management deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin und führen zu einer negativen Einschätzung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um -9,7 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Liontrust Asset Management führt.