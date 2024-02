Liontrust Asset Management Aktie: Finger Weg!

Die fundamentalen Kennzahlen von Liontrust Asset Management zeigen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens mit einem Wert von 21,43 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 20,67 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist und wird daher als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Liontrust Asset Management in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,34 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Kapitalmärkte"-Branche eine Underperformance von -30,05 Prozent darstellt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Liontrust Asset Management durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der aktuell bei 13,95 liegt und somit anzeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.