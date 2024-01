Liontown Resources Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die technische Analyse der Liontown-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 2,45 AUD liegt. Der Aktienkurs von 1,58 AUD weist einen Abstand von -35,51 Prozent zu dieser Linie auf und erhält daher die Einstufung "Schlecht". Im Gegensatz dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 1,5 AUD liegt. Dies entspricht einer Differenz von +5,33 Prozent und signalisiert daher "Gut". Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen sich negative Veränderungen bei der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für Liontown. Dadurch wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen widerspiegelt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich ein RSI-Wert von 41,54 und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Liontown-Aktie basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength Index eine eher negative Bewertung für die Liontown-Aktie.