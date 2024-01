Liontown Resources Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann Aufschluss darüber geben, ob kurzfristig Kursrücksetzer oder Kursgewinne zu erwarten sind. Bei Liontown liegt der RSI7 aktuell bei 65,91 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 liegt bei 42,64, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für den 25-Tage-RSI führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Liontown eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment für Liontown war ebenfalls überwiegend negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse der Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Liontown-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,45 AUD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 1,54 AUD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein neutraleres Rating, da der Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt.

Zusammenfassend erhält die Liontown-Aktie auf Basis dieser verschiedenen Analysen ein insgesamt neutrales bis schlechtes Rating.