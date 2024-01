Liontown Resources Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird, und dazwischen als neutral. Aktuell liegt der RSI von Liontown bei 32,04, was einer Einstufung als "neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,77 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeichnen ein deutliches Bild bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um Liontown. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die negativen Meinungen, und auch die vorherrschenden Themen rund um das Unternehmen waren überwiegend negativ. Aufgrund dieser Faktoren stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "schlecht" ein. Zusammenfassend ist die Aktie von Liontown aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen mit "schlecht" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht ist der Kurs von Liontown derzeit um 7,14 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -32,65 Prozent, was zu einer Einschätzung als "schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "neutral" für die Aktie aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Liontown wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Einschätzung als "neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was auf eine negative Änderung hinweist. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "schlecht" für das langfristige Stimmungsbild.