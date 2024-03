Lions Gate Entertainment Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Lions Gate Entertainment. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 44,24 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem Wert von 52,96 als "Neutral" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Lions Gate Entertainment von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Jedoch gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Lions Gate Entertainment in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Aktie erhielt auch aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, da der Durchschnitt des Schlusskurses der Lions Gate Entertainment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,02 USD liegt und der letzte Schlusskurs bei 9,96 USD liegt, was einer Abweichung von +10,42 Prozent entspricht. Allerdings ergibt sich auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt erhält die Lions Gate Entertainment-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.