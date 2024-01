Lionration Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Für Lion wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 58,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die Lion-Aktie hindeutet. Auch der RSI25 von 54 führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird Lion in diesem Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Lion. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Lion daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Lion bei 1366,67 JPY verzeichnet. Da der Aktienkurs selbst bei 1308,5 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -4,26 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 1344,08 JPY wird ebenfalls ein "Neutral"-Signal festgestellt. Zusammenfassend lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Neutral".