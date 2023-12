Lionco Pharmaceutical Aktie: Das war ja klar …

Die Lionco Pharmaceutical-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, bei der der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 5,19 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,53 CNH liegt, was einer Abweichung von +6,55 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 5,58 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt mit -0,9 Prozent nahe daran, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Beim Aktienkurs im Branchenvergleich erzielte die Lionco Pharmaceutical-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -3,66 Prozent, was 1,27 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,04 Prozent, und Lionco Pharmaceutical liegt aktuell 3,7 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln neutrale Stimmungen wider, ohne positive oder negative Ausschläge, was zu einer Einschätzung des Unternehmens als "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung im langfristigen Bild, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.