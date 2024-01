Lionco Pharmaceutical Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert der Lionco Pharmaceutical bei 18,87, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Gut". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 52, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Alles in allem ergibt sich daher für die RSI die Einstufung als "Gut".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Lionco Pharmaceutical zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Lionco Pharmaceutical-Aktie ein Durchschnitt von 5,19 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,7 CNH (+9,83 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,66 Prozent, was 2,04 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,43 Prozent, wobei Lionco Pharmaceutical aktuell 4,09 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.