Lionco Pharmaceutical Aktie: Pleite oder Chance?

In den letzten 200 Handelstagen schließt der Aktienkurs von Lionco Pharmaceutical durchschnittlich bei 5,19 CNH. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 5,7 CNH, was einem Unterschied von +9,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,63 CNH wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+1,24 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Lionco Pharmaceutical also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Lionco Pharmaceutical-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -3,66 Prozent erzielt, was 2,04 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,43 Prozent, und die Aktie von Lionco Pharmaceutical liegt aktuell 4,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI-Wert für die Lionco Pharmaceutical-Aktie beträgt 18,87, was auf eine Überverkauftheit hinweist und daher eine "Gut"-Einstufung erhält. Der RSI25-Wert von 52 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die RSI-Bewertung daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen. Die Diskussionsintensität für die Lionco Pharmaceutical-Aktie ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz der Aktie.