Lion Rock Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index oder RSI genannt) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge verzeichnen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Lion Rock heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 27,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass Lion Rock überverkauft ist, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt im Vergleich weniger Schwankungen. Auf dieser Basis ist Lion Rock weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen erhält das Lion Rock-Wertpapier also ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit bei Lion Rock 9, was eine negative Differenz von -1,55 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dessen erhält Lion Rock von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Lion Rock 5, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 213 aufweisen. Somit ist Lion Rock aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Lion Rock eine Performance von 15,14 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -5,46 Prozent gefallen sind, was zu einer Outperformance von +20,61 Prozent im Branchenvergleich für Lion Rock führt. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von -7,75 Prozent im letzten Jahr, wobei Lion Rock 22,89 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.