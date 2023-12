Lion Rock Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Lion Rock: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Aktie von Lion Rock wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5,01, was einem Abstand von 98 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 209,77 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der Einschätzung der Stimmung rund um die Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen. In diesem Fall wurden neutralen Befunde festgestellt, was zu der Einstufung "Neutral" bezüglich der Stimmung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Lion Rock im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,61 Prozent erzielt, was 30,71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit den "Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies" zeigt die Aktie eine überdurchschnittliche Rendite von 39,13 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell wird die Lion Rock mit einem RSI-Wert von 16,67 als überverkauft eingestuft, was als "Gut"-Signal gilt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI-Bewertung eine Gesamteinstufung von "Gut".