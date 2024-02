Lion Rock Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Lion Rock-Aktie wird derzeit von Analysten neutral bewertet, basierend auf der technischen Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1,11 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,07 HKD liegt, was einer Abweichung von -3,6 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,08 HKD) weicht mit -0,93 Prozent nahezu vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lion Rock einen Wert von 5 auf. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Lion Rock nur 5,11 Euro zahlt, was 97 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird das Unternehmen auf Grundlage des KGV als unterbewertet eingestuft.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wird auch der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 60, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 54,17, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein neutrales Rating für die Lion Rock-Aktie.

Was die Dividende betrifft, so weist Lion Rock derzeit eine Dividendenrendite von 9,62 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,85 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Lion Rock-Aktie demnach auf Basis der technischen Analyse, der fundamentalen Kennzahlen, des RSI und der Dividende ein mehrheitlich neutrales Rating.