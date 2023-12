Lion One Metals Aktie: DAS heißt noch nichts

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Lion One Metals als Neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Lion One Metals-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 50 und ein RSI25-Wert von 50, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweisen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Lion One Metals bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Lion One Metals basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein Neutral-Rating erhält. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer Neutral-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Lion One Metals diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.