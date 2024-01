Lion One Metals Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Lion One Metals":

Der Aktienkurs von Lion One Metals verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,87 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von +2,52 Prozent darstellt. Der Durchschnittsverlust in dieser Branche lag bei -10,38 Prozent. Auch im "Materialien"-Sektor konnte Lion One Metals mit einer Rendite von -10,38 Prozent um 2,52 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegen. Aufgrund dieser Überperformance wird der Aktie von Lion One Metals in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating verliehen.

Die Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Lion One Metals wurde eine starke Aktivität in Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, wodurch die Aktie auch hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lion One Metals-Aktie zeigt einen Wert von 40 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 51,22 weist auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lion One Metals.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie Stimmung einschätzen. Die Analyse von Lion One Metals auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Somit wird Lion One Metals hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.