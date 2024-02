Lion Electric Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Lion Electric Co (The)":

Die Aktienanalyse der Lion Electric-Aktie zeigt gemischte Bewertungen aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,62 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 2,37 CAD liegt, was einer Abweichung von -9,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 2,39 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 2,37 CAD ist. Dies ergibt ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Lion Electric-Aktie positiv ausfallen. Die erhöhte Aktivität führt zu einer "Gut"-Einschätzung, ebenso wie die positive Veränderung der Stimmung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Lion Electric-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 44 und der RSI25 bei 50,88, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.