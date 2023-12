Lion Electric Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Dies geschieht, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Lion Electric liegt bei 35,29, was eine neutrale Situation bedeutet, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 43, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,68 CAD für den Schlusskurs der Lion Electric-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,56 CAD, was einem Unterschied von -4,48 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,35 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+8,94 Prozent), was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Lion Electric-Aktie führt.

Die Einschätzung des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität sich stark verändert, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen aufweist. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Lion Electric in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutet auf eine insgesamt positive Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.