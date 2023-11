Lion Asiapac Aktie: Das macht sprachlos!

Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die Lion Asiapac-Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die Nutzer in den sozialen Medien rund um Lion Asiapac aufgegriffen haben, waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Lion Asiapac-Aktie beträgt derzeit 0,31 SGD, was in der Nähe des letzten Schlusskurses von 0,295 SGD liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,31 SGD liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Lion Asiapac-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,19 Prozent erzielt, was 25,75 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Lion Asiapac-Aktie mit 67,59 deutlich höher ist als das vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" (20,74). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu der Einstufung "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.