Lion Asiapac Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lion Asiapac-Aktie beträgt aktuell 40, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch für den RSI der letzten 25 Handelstage, der einen Wert von 62,5 aufweist.

Die Anleger-Stimmung bei Lion Asiapac ist laut Meinungen und Diskussionen in sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 0,31 SGD für die Lion Asiapac-Aktie, während der aktuelle Kurs bei 0,285 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher -8,06 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist hingegen einen Abstand von -1,72 Prozent auf und führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite von Lion Asiapac mit -9,52 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Baumaterialien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -12,99 Prozent aufweist, schneidet die Aktie mit 3,46 Prozent überdurchschnittlich gut ab und erhält ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.