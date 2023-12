Lion Asiapac Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig zur Bewertung von überkauften oder überverkauften Wertpapieren eingesetzt. Im Fall von Lion Asiapac betrachten wir den 7-Tage-RSI, der derzeit bei 100 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Für den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 45,45, was darauf hindeutet, dass die Aktie als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält Lion Asiapac daher eine schlechte Bewertung aufgrund des RSI.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Lion Asiapac ist neutral. In den letzten Wochen waren weder positive noch negative Themen dominierend, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Aktivität und die Änderungsrate des Stimmungsbildes ergaben auch hier eine neutrale Bewertung für Lion Asiapac.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Lion Asiapac-Aktie sowohl im 200-Tage-Durchschnitt als auch im 50-Tage-Durchschnitt unter den jeweiligen gleitenden Durchschnitten liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Bereich eine schlechte Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für Lion Asiapac basierend auf den untersuchten Bewertungsfaktoren.