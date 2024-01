Lion Asiapac Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Werkzeug der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Lion Asiapac wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 33,33 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Lion Asiapac in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Lion Asiapac derzeit bei 0,31 SGD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,29 SGD liegt und damit einen Abstand von -6,45 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage 0,29 SGD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Lion Asiapac im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,52 Prozent erzielt, was 4,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Angesichts der Überperformance wird die Aktie auf dieser Ebene insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

