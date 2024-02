Lion Asiapac Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Dividendenrendite der Lion Asiapac-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 9,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI). Bei einem Wert von 50 wird der RSI der Lion Asiapac-Aktie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch von der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lion Asiapac bei 67, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 18,81 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht.