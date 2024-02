Lion Asiapac Aktie: Alles kein Problem!

Der Aktienkurs von Lion Asiapac verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,52 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche durchschnittlich um -8,16 Prozent, was bedeutet, dass Lion Asiapac eine Underperformance von -1,36 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Materialien"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -8,16 Prozent, und Lion Asiapac lag 1,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende kann eine Investition in die Aktie von Lion Asiapac derzeit keine Rendite in Höhe von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Baumaterialien erzielen, was einen geringeren Ertrag von 9,2 Prozentpunkten bedeutet. Die Dividendenausschüttungen des Unternehmens sind somit niedriger, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Lion Asiapac liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 42,86 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der RSI25, der sich auf einen etwas längeren Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 51,72. Somit erhält Lion Asiapac auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 67 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 67,59 Euro für jeden Euro Gewinn von Lion Asiapac zahlt, was 262 Prozent mehr ist als der Durchschnittswert in der Branche (aktuell bei 18). Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Lion Asiapac-Analyse vom 24.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Lion Asiapac jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Lion Asiapac-Analyse.

Lion Asiapac: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...