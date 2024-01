LionVolt erwirbt Produktionslinie für Batteriezellen in Schottland - wichtiger Schritt zur Eroberung des Batteriemarktes mit 3D-Festkörperbatterien der nächsten Generation

Eindhoven, Niederlande (ots/PRNewswire) -Nach der jüngsten Mitteilung des niederländischen Unternehmens LionVolt über die Anmietung des Brainport Industries Campus (BIC), um dort eine Pilotproduktionsanlage für seine innovativen 3D-Elektroden zu errichten, wurde nun der Kauf einer Produktionslinie für Batteriezellen in Thurso (Schottland) abgeschlossen.LionVolt, das seinen Sitz in Eindhoven hat, wird die umfangreiche Expertise der Region in der Dünnschichttechnologie für die Entwicklung einer 3D-Elektrodenarchitektur nutzen, die bei der Entwicklung der nächsten Batteriegeneration entscheidend ist. Zu den Alleinstellungsmerkmalen der Produkte des Unternehmens zählen eine höhere Energiedichte, eine längere Lebensdauer, eine höhere Ladegeschwindigkeit und eine verbesserte Sicherheit.Neben seinem Kern-Innovationsteam in Eindhoven richtet das Unternehmen zurzeit eine Pilotproduktionslinie auf dem Brainport Industries Campus (BIC) ein, um seine innovativen 3D-strukturierten Elektroden weiterzuentwickeln und auf den Markt zu bringen. Die BIC-Pilotanlage wird dem Unternehmen ermöglichen, seine ersten Produktionskapazitäten in einem Ökosystem bereitzustellen, das den Wachstumsambitionen von LionVolt gerecht wird.Die Übernahme des Batterieproduktionsstandorts in Schottland verschafft dem Unternehmen wichtige komplementäre Fähigkeiten für seine nächste Wachstumsphase. Der Standort wird nun für die Herstellung von Batteriezellen mit der innovativen 3D-Technologie von LionVolt umgebaut. Darüber hinaus wird LionVolt ein hochqualifiziertes Team übernehmen, das jahrelange Erfahrungen in der Produktion von Batteriezellen mitbringt.„Dies ist ein spannender Schritt für unser Wachstum, durch den wir Fähigkeiten integrieren, die uns bei LionVolt bisher gefehlt haben. Ebenso gewinnen wir zusätzliche Produktionskapazitäten, die unsere Pilotanlage im BIC ergänzen werden. Die Kombination dieser Fähigkeiten wird uns ermöglichen, die Vermarktung unserer innovativen Produkte zu beschleunigen." – Kevin Brundish, CEO bei LionVolt„Dies ist ein Traumszenario für ein Deep-Tech-Unternehmen wie unseres. Mit der Fertigungsexpertise des Teams in Schottland werden wir unsere innovative 3D-Batterietechnologie schneller zur Marktreife führen und so die Time-to-Market verkürzen." – Sandeep Unnikrishnan, CTO bei LionVoltInformationen zu LionVoltLionVolt ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das sich der Entwicklung einer revolutionären Festkörperbatterie widmet. Sein Ziel ist es, 3D-Festkörperbatterien zu entwickeln und zu skalieren, um die leistungsstärksten, sichersten und nachhaltigsten Batterielösungen mit der kürzesten Aufladezeit auf den Markt zu bringen. Website: www.lionvolt.com.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lionvolt-erwirbt-produktionslinie-fur-batteriezellen-in-schottland--wichtiger-schritt-zur-eroberung-des-batteriemarktes-mit-3d-festkorperbatterien-der-nachsten-generation-302046139.htmlPressekontakt:Kevin Brundish,CEO,+44 (0)7876 711034,kevin@lionvolt.comOriginal-Content von: LionVolt BV, übermittelt durch news aktuell