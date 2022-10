Linzi in China glänzt als die antike Hauptstadt von Qi und Heimatstadt des Fußballs

Zibo, China (ots/PRNewswire) -„Eine Reise von eintausend Meilen kann niemals bewältigt werden, ohne dass man viele einzelne Schritte tut; ein Ozean kann niemals so riesig werden, ohne dass jeder einzelne Fluss und Bach seinen Beitrag leistet." Vor kurzem rezitierten Schüler auf einer Studienreise zur Qi-Kultur vor dem Jixia Academy Monument im Bezirk Linzi der Stadt Zibo in der Provinz Shandong diese Zeilen. Die Studienreise stand unter dem Motto „Einsichten in die berühmte alte Hauptstadt in ihrem kulturellen Kontext", und die Zeilen stammen aus dem „Aufruf zum Lernen" des berühmten Autors Xunzi (Hsun-Tzu).Linzi ist der Geburtsort der Qi-Kultur in China, einer Kultur, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Entstehung und Entwicklung der frühen chinesischen Kultur hatte. Aufgrund ihrer charakteristischen Prinzipien der Reform, der Offenheit, des Pragmatismus und der Inklusivität hatte die Qi-Kultur auch einen ausgeprägten Einfluss auf die Metaphysik der Wei-Dynastie (220-265) und der Jin-Dynastie (265-420), auf den Neo-Konfuzianismus der Song-Dynastie (960-1279) und der Ming-Dynastie (1368-1644) sowie auf Politik, Wirtschaft und Zivilisation im Allgemeinen in der Zeit nach den Qin- (221-206 v. u. Z.) und Han-Dynastien (206 v. u. Z. bis 220 n. u. Z.).In den letzten Jahren sei Linzi bestrebt gewesen, die Stärken der Qi-Kultur für den Tourismus- und den Bildungssektor zu nutzen, und habe seine kulturelle Förderinitiative energisch vorangetrieben, so das Informationsbüro der Volksregierung des Bezirks Linzi. Linzi nutzt seine reichhaltigen traditionellen kulturellen Ressourcen und konzentriert sich bei seiner Entwicklung stark auf die Optimierung der Umwelt, die kulturelle Weiterentwicklung, die Lehrplanentwicklung und andere einzigartige Aspekte. Daraus hat sich die Initiative „Qi-Kultur + Studienfahrt" entwickelt.Mit einem Schwerpunkt auf Cuju – einem der Kernelemente der Qi-Kultur (und dem Ort des ersten erwähnten Fußballspiels der Geschichte) – hat Linzi erstklassige Kultur- und Tourismusprojekte umgesetzt, wie etwa das Fußballmuseum und Cuju Town, und hat eine Reihe von kulturellen und kreativen Projekten rund um Qi ins Leben gerufen, darunter die Anime-TV-Serie „Cuju Xiaozi" (Das Cuju-Team). Das Internationale Qi-Kultur-Tourismusfestival und der Weltgipfel der Fußballkultur haben mehrere Jahre in Folge in Linzi stattgefunden, und Linzi hat Zeremonien ausgetragen, bei denen die erste chinesische Fußball-Liga und die zweite chinesische Fußball-Liga offiziell den Fußball für ihre Spiele in Empfang genommen haben. Alte Darstellungen von Cuju und berühmte Gemälde wie „Song-Kaiser Taizu beim Cuju-Spiel" und „Adlige Damen spielen Cuju" wurden bei vielen Gelegenheiten als nationale Geschenke für ausländische Gäste ausgewählt.Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=432053Bildunterschrift: Schüler zitieren Xunzi (Hsun-Tzu) – Aufruf zum Lernen, unter Anleitung eines LehrersLink: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=432055Bildunterschrift: Das Qi-HeimatmuseumFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1926871/1_Exhortation_to_Learning.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1926870/2_Qi_Heritage_Museum.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/linzi-in-china-glanzt-als-die-antike-hauptstadt-von-qi-und-heimatstadt-des-fuWballs-301656662.htmlPressekontakt:Frau Zhang,Tel.: 86 10 63074558Original-Content von: Information Office of the Linzi District People's Government, übermittelt durch news aktuell