Die Linz Textil-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Linz Textil: Neutrale Bewertung aufgrund von Dividendenrendite und Stimmung

Die Dividendenrendite von Linz Textil liegt mit 2,62 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2, Die neutralen Kommentare und Themen in den sozialen Medien deuteten darauf hin, dass die Stimmung der Anleger ebenfalls neutral ist. Unserer Analysten haben die Performance der Aktie mit -24,97 Prozent in den letzten 12 Monaten betrachtet, was im Vergleich zur Branche einen Underperformance von -23,88 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Linz Textil mit -30,39 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auch die technische Analyse zeigt, dass Linz Textil mit einem Kurs von 176 EUR deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) und 200 Tage (GD200) liegt. Mit einer Distanz von -6,04 Prozent zum GD50 und -15,62 Prozent zum GD200 wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Basierend auf diesen Faktoren erhält Linz Textil eine neutrale Bewertung von unserer Redaktion. Die Aktie wird als ein neutrales Investment angesehen, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite als auch auf die Stimmung der Anleger und die technische Analyse.