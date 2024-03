Linz Textil Aktie: Das kann keiner glauben

Die Linz Textil-Aktie wird derzeit mit 180 EUR gehandelt, was einer Entfernung von -9,28 Prozent vom GD200 (198,42 EUR) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine schlechte Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 181,96 EUR, was zu einem neutralen Signal führt, da der Abstand -1,08 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird die Linz Textil-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Linz Textil mit 2,89 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,09%) auf, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Linz Textil wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Linz Textil-Aktie eine Performance von -26,34 Prozent, was eine Underperformance von -13,81 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.